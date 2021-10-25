فيرستابن يخطف سباق أمريكا من هاميلتون ويعزز صدارته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عزز الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول صدارته لبطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات بعد فوزه بسباق جائزة أمريكا الكبرى (الأحد).



وتوج فيرستابن بسباق الجائزة الكبرى الأمريكي، متفوقا على البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس حامل اللقب، والمكسيكي سيرجيو بيريز زميله في ريد بول.

ورغم نجاح هاميلتون في تجاوز فيرستابن في المنعطف الأول على المضمار، فقد استطاع السائق الهولندي استعادة الصدارة وفاز بالسباق الأمريكي للمرة الأولى، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب العام للسائقين في فورمولا 1.

واستغل فيرستابن التوقف في نقطة الصيانة في استعادة الصدارة، وعزز فرصه في انتزاع لقب بطولة العالم هذا الموسم، مع تبقي 5 سباقات على النهاية.

وكان هاميلتون تجاوز منافسه فيرستابن في وقت مبكر من السباق عندما خرج السائق الهولندي البالغ من العمر 24 عاما عن مسار المضمار للحظات، في بداية مثيرة للسباق ضمن واحدة من أبرز الصراعات في فورمولا-1 منذ أعوام.

لكن فيرستابن نجح في قلب الموازين لصالحه مجددا مستغلا توقفا مبكرا في نقطة الصيانة، وحافظ على تقدمه حتى النهاية، معززا تفوقه على هاميلتون صاحب الـ7 ألقاب في الفورمولا 1.