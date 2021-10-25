شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الأهلى والإسماعيلى وناجى لمواجهة الزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأي داخل لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على اختيار محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى والإسماعيلى في الجولة الأولى لمسابقة الدورى المقرر إقامتها بعد غدا الأربعاء باستاد برج العرب.

كما قررت اللجنة أن يدير محمود ناجى مباراة الزمالك وإنبى التي ستقام غدا الثلاثاء بإستاد بتروسبورت في إطار رغبة عصام عبد الفتاح في إسناد مهمة المباريات الهامة بالدورى لحكام من الدرجة الأولى ومنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم أمام الجماهير المصرية.

ويسعى رئيس لجنة الحكام خلال الموسم الحالي إلى ضخ عدد من الأسماء الجديدة لإدارة عدد من مباريات الدورى لإكسابهم الثقة المطلوبة حتى يكون هناك حكام جدد في الدورى المصرى الذى سيشهد صراعا مختلفا بين جميع الفرق خلال الموسم الحالي .