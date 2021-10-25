شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول بطولة دولية لهوكى الجليد بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات أول بطولة دولية لهوكى الجليد تستضيفها مصر في الفترة 24 إلى 26 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من الفرق الأوروبية والأمريكية وفريق هوكى الجليد مصر، وعدد من الأبطال الأولمبيين.

حضر افتتاح البطولة السفير الكندي بالقاهرة، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية، ومن وزارة الشباب كل من أحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية، وعبد الأول محمد معاون الوزير، وممثلي الوفود المشاركة بالبطولة من مصر ودول "امريكا، كندا، سوسرا، فرنسا، المانيا، انجلترا".

وتستضيف البطولة في يومها الثاني السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، حيث سيتم تسليط الضوء علي أهمية دور المرأة في المجتمع المصري وخاصة الدور الرياضي.

ومن المقرر أن تستضيف البطولة شباب من حى الاسمرات ، ليتم تعريفهم علي رياضة هوكي الجليد ومشاركتهم في التزحلق مع الفريق المصري و تقديم الهدايا لهم ، ويشهد اليوم الثالث و الأخير ختام دورى المباريات الودية و توزيع الميداليات

شاركت (مصر هوكي الجليد) منذ عام 2016 في عدة فعاليات لهوكي الجليد في كل من المغرب وكندا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والكويت.