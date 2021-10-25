شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح أبو جريشة يقرر فرض حظر إعلامى على نجوم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى فرض حظر إعلامى على اللاعبين قبل مواجهة الأهلى لفرض سياج من السرية والتركيز على جنبات الدراويش قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أملا فى حصد الثلاث نقاط لإكتساب دفعة معنوية هائلة مع إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل اليوم الاثنين فريق الإسماعيلى، معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ونصح الطبيب المعالج لطلعت يوسف المدير الفنى للنادى الإسماعيلى المدرب بضرورة الابتعاد عن التدريب فى هذه الأونة لحين استرداد عافيته الصحية بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعانى المدرب من ضيق تنفس يعيق عودته لممارسة مهام عمله بشكل كامل لتصبح قيادته للدراويش فى مواجهة الأهلى المقبلة مستبعدة تماماً، ومن المقرر أن يخضع طلعت يوسف لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان على حالته من الفريق المعالج له.

على صعيد مختلف، وصلت البطاقة الدولية للزامبى جوستن شونجا الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباريات الدارويش بالدوري والتى يستهلها فى الجولة الأولى بمواجهة الأهلى فى الثامنة مساء الاربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، وكان مسئولو الاسماعيلى قد استعجلوا نظرائهم في نادى كيب تاون سيتى الجنوب افريقى لإرسال البطاقة الدولية لشونجا بعد التعاقد معه لمدة ثلاثة سنوات وقيده بالقائمة المحلية للفريق الأصفر استعداداً للموسم الجديد.

ورفض شونجا مهاجم فكرة الإقامة بفندق النادى مثل كل المحترفين حيث طالب إدارة القلعة الصفراء بسرعة توفير شقة سكنية له حيث ينوى اصطحاب زوجته للعيش معه في الإسماعيلية، ووضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى لتجهيز شونجا حتى يكون جاهزاً لقيادة خط هجوم الاسماعيلى بالموسم الجديد،وشارك شونجا في ودية المقاولون العرب وسجل هدفاً وصنع آخر.