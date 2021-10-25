قبل انطلاق النسخة 63 من الدورى.. تعرف على 215 صفقة تنتظر التألق هذا الموسم

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة الدوري المصري إلى الدوران فى موسم جديد 2021/2022 في النسخة 63 من عمر مسابقة الإيجيبشن ليج، والمقرر انطلاقه اليوم 25 أكتوبر، وذلك بعدما أنهت جميع الفرق تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة في نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون أقوى من جميع النسخ السابقة.

وشهد الميركاتو الماضى حركة انتقالات غير عادية شملت 215 صفقة بين الأندية جاءت كالتالي: