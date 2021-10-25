شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: محمد الشناوى لن يلحق بمباراة القمة بسبب الإصابة.. وهذه نصيحتى لكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى لن يلحق بمباراة القمة مع الزمالك المقرر لها الجولة الثالثة للدوري بسبب الإصابة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "محمد الشناوى ينفذ برنامجه التأهيلى بنجاح كبير ولكن فكرة وجوده بمباراة الزمالك صعبة للغاية، حتى لو الحارس أصبح سليم من الناحية الطبية فلن يشارك بسبب فورمة المباريات التى افتقدها بالفترة الأخيرة".

ويضيف شوبير: "محمد الشناوى سوف يغيب عن المباراة التى تلى مباراة الزمالك كمان لرغبة جهاز الاهلى فى تجهيزه فنياً وبدنياً حتى يصبح لائقاً تماماً للعودة لعرين المارد الأحمر".

وأكمل شوبير: "مش عارف موسيمانى منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم ليه مع انهم اتمرنوا امبارح والماتش يوم الاربعاء ، كان الافضل يريحوا امبارح ويتمرنوا انهارده طالما ناوى تديهم إجازة".

وعن كهربا قال شوبير:" ليا نصيحة لكهربا لازم يسمعها ، بقوله شوفت الناس فرحانة بتألقك ازاى مع ان الماتش سهل والمنافس ضعيف بس الناس بتحبك وعايزاك ترجع كهربا بتاع زمان لازم تمسك فى الفرصة لان ده وقتها وترجع منتخب مصر لان ده مكانك بإمكانياتك وموهبتك اللى كلنا عارفينها".

وعن قرعة دور المجموعات الافريقى علق شوبير:" أتوقع وقوع الاهلى مع الزمالك فى مجموعة واحدة بدوري الابطال الافريقى ومعهم الهلال السودانى وجالاكسى البتسوانى، وهتبقى قرعة دمها تقيل ، كان نفسى رئيس الكاف يقرر ابعاد الفرق التى تمثل بلد واحدة عن مواجهة بعضها فى دور المجموعات ".