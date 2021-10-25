شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة 63 من الدورى.. 2 مليار و680 مليون جنيه قيمة الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد تعود المتعة والإثارة المرتقبة في الدورى المصرى موسم 2021/2022 في النسخة 63 من عمر مسابقة الإيجيبشن ليج، والمقرر انطلاقه اليوم 25 أكتوبر، وذلك بعدما أنهت جميع الفرق تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات للمنافسة في نسخة يتوقع الكثيرون أنها ستكون أقوى من جميع النسخ السابقة.

ويحتضن الدوري المصري 78 محترفاً موزعين على 29 جنسية مختلفة من جنسيات عربية وأخرى من جنوب أفريقيا وقليل من الجنسيات الأوروبية ومن أمريكا الجنوبية، تتصدر تونس قائمة المحترفين بـ 16 لاعباً.



الدوري

ـ عدد الفرق المشاركة 18 فريق

ـ القيمة التسويقية للدوري: 2 مليار و 680 مليون جنيهاً مصرياً

ـ فرق تشارك لأول مرة "فيوتشر وفاركو والشرقية للدخان"

ـ عدد المحترفين: 78 محترفاً

ـ عدد اللاعبين التوانسة: 16 لاعباً

ـ عدد اللاعبين العرب: 29 لاعباً

ـ الزمالك حامل اللقب عن النسخة الماضية

ـ الأهلى الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 42 لقب

ـ 7 فرق توجت بالدوري المصري على مدار 62 نسخة

ـ وهم "الأهلى 42 مرة – الزمالك 13 مرة – الإسماعيلي 3 مرات ـ المقاولون مرة واحدة ـ الترسانة مرة واحدة ـ غزل المحلة مرة واحدة ـ الأولمبي مرة واحدة"

ـ 75 نادي شاركوا في الدوري الممتاز منذ انطلاقها عام 1948

ـ حسن الشاذلي الهداف التاريخي للدوري برصيد 173 هدفاً

ـ 11 فريقاً شاركوا بأول نسخة للدوري المصري موسم 1948-1949