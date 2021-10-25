ضياء السيد مشيدا بـ محمد صلاح: الأفضل فى العالم ربنا يحفظك

القاهرة - سامية سيد - أشاد ضياء السيد مدرب المنتخب الوطني، بالمستوى المتميز الذى يقدمه محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالدوري الانجليزي وانتهى بفوز الريدز بخماسية نظيفة.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه الشخصي على تويتر: الأفضل فى العالم ربنا يحفظك.



ضياء السيد

وقاد النجم المصرى محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، فى قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدورى الإنجليزى الممتاز، فى المباراة التى شهدت تألق محمد صلاح الذى سجل 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدف آخر.

وصنع نجمنا المصرى محمد صلاح هدف ليفربول الأول الذى سجله الغانى نابى كيتا فى الدقيقة 5، قبل أن يسجل البرتغالى ديوجو جوتا الثانى فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وفى الدقيقة 38 سجل النجم المصرى محمد صلاح الهدف الثالث لفريق ليفربول من عرضية مميزة من نابى كيتا، قبل أن يسجل محمد صلاح هدفه الشخصى الثانى والرابع للريدز فى الدقيقة 45.

وتعرض المخضرم جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول للإصابة وخرج من الدقيقة 27 وحل بدلا منه كورتيس جونز.

وقبل نهاية الشوط الأول، دخل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، فى مشادة قوية مع لاعبى ليفربول، بعد أن ركل الكرة بقوة فى اللاعب كورتيس جونز.

فى الشوط الثانى، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث له والخامس لفريقه عند الدقيقة 50، بعدها سجل كريستيانو رونالدو هدفا لمانشستر يونايتد وتم إلغاؤه بداعى التسلل.