شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يبدأ اليوم رحلة الاستعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الإثنين، تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراته المهمة والمرتقبة بالجولة الأولى من الدوري والتي تجمعه بفريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد برج العرب.

كان الجهاز الفني للمصري، بقيادة الكابتن معين الشعباني، قد منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الفريق أمام ضيفه سلطات الموارد الأوغندي التي أقيمت مساء السبت على استاد الاسكندرية وانتهت بفوز المصري بهدف لإسلام عطية، ليصعد الفريق إلى دور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ينتظر المصري البورسعيدى أحد الفرق التي ودعت دورى أبطال إفريقيا من دور الـ32، لمواجهتها في الدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية، حيث تنص لوائح الكاف على خوض الفريق الفائز من دور الـ32 بالكونفدرالية مواجهة نفس الدور "مكرر"، مع الخاسر من دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا.

ولم يحدد الكاف موعد إجراء قرعة دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية حتى الآن، لكن هناك اتجاها لإقامة القرعة في شهر ديسمبر المقبل.

ويصطدم المصري بأحد الأندية الـ16 التي خسرت في دورى أبطال إفريقيا، هذا يعنى اصطدام المصري المحتمل بمنافسي الزمالك والأهلي في البطولة القارية الأعرق أو مواجهة نارية مع مازيمبي الذى ودع البطولة في كبرى مفاجآت دورى الأبطال.

وتأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز الصعب على نظيره سلطات الموارد الاوغندى، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.