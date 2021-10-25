شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. على لطفى قد التحدى فى حراسة العرين الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد علي لطفى، حارس الأهلي، للدخول فى تحد صعب على صعيد مسابقة الدورى المحلية، بعدما تعرض محمد الشناوى، حارس العرين الأحمر، الأساسى للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية فى صفوف منتخب مصر، ليصبح على لطفى هو المرشح الوحيد لخوض المباريات المحلية والأفريقية للمارد الأحمر.

وبالفعل ظهر لطفى فى مواجهتى ذهاب و إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا أمام الحرس الوطنى بطل النيجر، وسط أمنيات كبيرة فى الحفاظ على مرمى الفريق الأحمر محليا.

علي لطفى خاض مباراة وحيدة مع منتخب مصر وكانت فى 8 يونيو 2016، بينما شارك على لطفى مع الأهلى فى 22 مباراة بكل البطولات بإجمالى 1822 دقيقة لعب، تلقت شباكه فيها 21 هدفا وخرج بشباك نظيفة فى 9 لقاءات ونال إنذارا وحيدا، وتوج مع المارد الأحمر بثلاثة بطولات للدورى الممتاز وبطولتين لدورى الأبطال الإفريقى بجانب السوبر الإفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

يحرص محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، وقائد الفريق، على عقد عدة جلسات خاصة مع على لطفي حارس الفريق من أجل تحفيزه والشد من أزره، بعدما أصبح لطفي الحارس الأساسي للفريق حاليًا بسبب إصابة الشناوي.

وأشاد الشناوي بمستوى علي لطفي وأدائه في المباريات الماضية التى شارك فيها أساسيا ويتحدث الشناوي مع على لطفي دائمًا من أجل الوقوف بجواره خلال الفترة الحالية التى يؤدي فيها لطفي بشكل جيد مع الفريق.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب على لطفى كالتالى: