شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ونجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد طارق حامد فى معسكر الأبيض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد نجم الفريق طارق حامد، والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ33، ونشر الحساب الرسمي للفريق عبر موقع "انستجرام"، فيديو لاحتفال المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، واللاعبين بطارق حامد خلال معسكر الفريق استعدادا لمبارة إنبي بالدوري.



طارق حامد وكارتيرون



كارتيرون



نجوم الزمالك

ويعد طارق حامد أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، وانتقل لنادى الزمالك منذ عام 2014 قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الأبيض لا غنى عنه.

طارق حامد من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ مسيرته الكروية مع نادى سموحة، وفى موسم 2011 /2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى السكندرى، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك فى موسم 2014 /2015 لمدة ثلاثة مواسم، حيث وجد صعوبة فى الوصول لتشكيلة الزمالك الأساسية إلا أنه تمسك بالفرصة وقاتل حتى أصبح أهم لاعب فى وسط القلعة البيضاء.

وحجز طارق حامد لنفسه موقعاً فى تشكيلة منتخب مصر، الذى تأهل معه إلى نهائى أمم أفريقيا عام 2017 قبل الهزيمة على يد الكاميرون، ثم نجح فى التأهل رفقة الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018، وشارك طارق مع منتخب مصر الأول فى أمم أفريقيا 2019، ورغم التوديع المبكر للمسابقة التى أقيمت على أرض مصر، لكنه كان من اللاعبين القلائل الذين لاقوا الإشادة واستحسان الجمهور حيث قدم أداءً جيداً خلال منافسات البطولة.

وأصبح حامد أحد قادة الفريق الأبيض نظراً لما يتمتع به من خبرات وشخصية قيادية، وإجمالا شارك طارق حامد في 268 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بواقع 23023 دقيقة لعب وسجل ستة أهداف وصنع ثمانية أخرى ونال 59 كارت أصفر و 5 كروت حمراء وتوج مع الفريق الأبيض بعشرة بطولات مختلفة.

وحقق طارق حامد مع الزمالك الدورى الممتاز عام 2015 مع المدرب البرتغالى فيريرا والموسم الأخير مع الفرنسي كارتيرون، كما حصد حامد كأس مصر أعوام 2015 على حساب الأهلي، و2016 على حساب الأهلي، و2018 على حساب سموحة السكندرى بركلات الترجيح و 2019 على حساب بيراميدز، وكأس السوبر المصرى بالإمارات على حساب الأهلى 2017 بركلات الجزاء، والسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال السعودى 2018، وبطولة الكونفدرالية 2018 على حساب نهضة بركان المغربى وكأس السوبر الافريقى على حساب الترجى التونسى 2020 وكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى 2020