شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبى يحذر من مشاركة محمد الشناوي مع الأهلي في مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الجهاز الطبي للنادي الأهلي من مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في مباراة الزمالك المقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري لعدم اكتمال شفاءه بشكل تام ، حيث مازال يحتاح الشناوي فترة لا تقل عن 20 يوماً حتى يكون جاهزاً بشكل سليم للمشاركة في التدريبات الجماعية ، ورغم أن حالة الشناوي في تحسّن مُستمر حيث يؤدي الفترة الحالية برنامج علاجي مكثف للتعافي من إصابته الأخيرة في العضلة الضامة التى تعرض لها خلال تواجده مؤخراً مع منتخب مصر إلا أن الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة رفض فكرة التسرّع والإستعانة بالشناوي في مباراة القمة ، ويرى الجهاز الطبي للأهلي أن حارس الفريق يحتاج للتعافي جيداً من إصابته في العضلة الخلفية لأن اي تسرّع في العودة سيكون له أثار سلبية وقد يتسبب في إنتكاسة طبية خاصة وأن إصابات العضلة الخلفية تحتاج للتعافي بشكل سليم ودون ايه تسرّع في العودة للملاعب.

ويواصل محمد الشناوي تنفيذ برنامجه العلاجي لسرعة تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني الأول ضد ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 ، ويتابع الجهاز الطبي بالأهلي حالة الشناوي بشكل متواصل، حيث تم حقن الحارس الدولي بحقنة بلازما للمرة الثانية الأربعاء الماضي للمساهمة في التئام تمزق الخلفية وسرعة تجهيز الحارس المونديالي للمشاركة في مباريات الفريق القادمة.