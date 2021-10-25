وزير الرياضة عن عودة مرتضى: حريصون على عدم حدوث مشكلات للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.

وقضت محكمة القضاء الإداري أمس الأحد، في الدعوى التي طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وخلال تصريحات لقناة "صدى البلد"، قال صبحي: "نحترم القرارت القضائية، نحن في فترة انتخابات للأندية والاتحادات، الجميع حريص (نحن كوزارة ومرتضى منصور ولجنة الزمالك) على مصلحة النادي".

وتابع: "نحن كجهة حكومية ملزمون بأحكام القضاء ونحترمها، لكن ليس هناك قرارت تنفيذية، وسنرى الخطوات التي علينا اتخاذها".

وواصل: "في المجمل العام، النادي موجود، كذلك قوام الفريق واللجنة التي تدير النادي في الوقت الحالي".

وبسؤاله عما إذا كانت الوزارة ستقوم بالطعن على القرار، أجاب: "هناك لجنة استشارية سترى ما ينبغي علينا فعله".

وعن المخالفات المالية التي سبق وتقدمت بها الوزارة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، قال الوزير: "دورنا انتهى برفع الموضوعات للنيابة".

وأتم صبحي حديثه: "قدر الامكان سنكون حريصين على عدم حدوث أية مشكلات".