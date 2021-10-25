بالمواعيد والقنوات.. 3 مباريات في انطلاقة الدوري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ينطلق اليوم الاثنين، الموسم الجديد من بطولة دوري WE المصري لموسم 2021-2022، بـ3 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة المحلية.

ويسعى نادي الزمالك خلال هذا الموسم الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به خلال الموسم الماضي للمرة الـ13 في تاريخه.

بينما يتطلع النادي الأهلي إعادة اللقب إلى خزائنه مرة أخرى بعد أن توج به 42 مرة سابقة، وتستهدف بقية الأندية المنافسة على اللقب أيضاً وتحقيق المفاجآت أو التواجد في المربع الذهبي.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة أبرز مباريات الاثنين، في انطلاقة بطولة الدوري:

- البنك الأهلي وطلائع الجيش.. الساعة الثالثة عصراً.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس1

- سموحة والاتحاد السكندري.. الساعة الخامسة والنصف مساءً.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس2

- فيوتشر اف سي وفاركو.. الساعة الثامنة مساءً.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس1