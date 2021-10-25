شوبير: حالة الخطيب تحسنت.. وسيغادر المشفى اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات الأزمة الصحية التي تعرض لها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقب تواجده في حفل تكريم الثنائي حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء الأسبق، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكان شوبير متواجدا في حفل تكريم حسن حمدي وحسن مصطفى كمقدم للحفل الذي نٌظم الأربعاء الماضي، حيث تم منح الثنائي قلادة الأهلي الذهبية.

وقال شوبير خلال ظهوره في إذاعة "أون سبورت" صباح اليوم الاثنين: "البعض سألني ماهي تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب، هو مازال متواجد بالمشفى حتى الآن".

وأضاف: "حصل على حقنة لأنه لم يكن هناك رؤية بالعين اليمنى، الأطباء في مصر تواصلوا مع طبيبه المعالج في فرنسا الذي نصح بضرورة حقنه، وبناء عليه تم الأمر".

وتابع: "حالته الصحية أصبحت أفضل بكثير، وطبيبه الفرنسي طلب رؤيته في القريب العاجل، لكن أعتقد أن ذلك لن يتم قبل الانتهاء من الانتخابات".

وواصل: "الخطيب سيغادر المشفى اليوم، على أن يحصل على راحة تامة لمدة أسبوع حتى يستعيد كامل عافيته".

وأتم: "لكن حالته أفضل والرؤية أيضًا أصبحت أفضل".

جدير بالذكر أن محمود الخطيب تقدم بأوراق ترشحه في انتخابات النادي الأهلي على مقعد الرئاسة، ومن المقرر أن تقام يومي 25 و26 نوفمبر المقبل.