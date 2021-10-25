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الامارات | ماذا قال رونالدو في أول تعليق بعد صدمة الخسارة بخمسة أهداف من ليفربول ؟

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب عن عدم رضاه بخسارة فريقه مانشستر يونايتد المذلة أمام ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة في ختام منافسات الجولة التاسعة من لكرة القدم امس الأحد.

وكتب رونالدو عبر حسابه في "إنستغرام": "في بعض الأحيان، لا نخرج بالنتيجة التي نقاتل من أجلها أو نريدها".

وأضاف: "وهذا الأمر يتوقف علينا فقط، لأنه لا يجب أن يوجه اللوم لأي شخص آخر سوانا، فجماهيرنا كانت متواجدة كما اعتدنا، وتؤازرنا بشكل مذهل باستمرار".

وختم قائلا: "هؤلاء المشجعون يستحقون ما هو أفضل من ذلك، والأمر متروك لنا لتقديمه لهم.. حان الوقت الآن".
وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة مذلة في معقله "أولد ترافورد" بخماسية نظيفة من الغريم ليفربول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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