شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه فاركو الليلة فى صدام "سنة أولى ممتاز" باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فيوتشر في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، نظيره فاركو على ستاد الأهلى والسلام بالجولة الاولى لمسابقة الدوري في مواجهة سنة أولى ممتاز بين الفريقين الصاعدان لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة في تاريخهم.

وشدد على ماهر المدير الفني لفيوتشر، على لاعبيه ضرورة تقديم إنطباع مميز عن الفريق في أول مباراة يخوضها في الموسم لاسيما بعد التعاقد مع مع 27 صفقة لدعم صفوف فريقه بقوة استعدادا لمشاركته الأولى في الدوري المصري وأبرزها محمود جنش وسعد سمير ومروان محسن وناصر ماهر ومصطفى البدرى وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت والعربى بدر وكريم نيدفيد .

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لاعبيه بتقديم موسم متميز وخطف النقاط الثلاث في الجولة الأولى متسلحاً بـ 21 صفقة أبرمها النادى استعداداً للموسم الجديد وهى الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال وأحمد شريف من وادى دجلة.

بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.