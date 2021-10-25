شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر لاعبى الزمالك من "بتروسبورت" خلال مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لاعبى فريقه من ملعب بتروسبورت الذى سيستضيف مواجهتهم أمام إنبى المقرر لها غدًا الثلاثاء في انطلاق مسابقة الدورى الممتاز، حيث شدد المدير الفني على اللاعبين بضرورة التركيز وعدم الاعتماد بشكل كلى على التمريرات الأرضية بسبب سوء أرضية الملعب والتي قد تتسبب في حدوث العديد من التمريرات الخاطئة.

كما تحدث المدير الفني مع اللاعبين حول عدم التأثر بضيق الملعب، خاصة وإن الزمالك اعتاد في الفترة الأخيرة على اللعب في الملاعب الواسعة مثل استاد برج العرب واستاد القاهرة، ونبه باتريس كاريترون على اللاعبين بضرورة العمل على تسجيل هدف مبكر دون الاندافع الهجومى حتى لا تستقبل شباك الزمالك هدف قد يتسبب في ارباك الحسابات.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وإنبى على ملعب الدفاع الجوى قبل إن يعتذر بيراميدز عن استضافة المباراة على ملعبه، وذلك بسبب أعمال الصيانة الدورية التي تجرى حاليا في الملعب، وأصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا أكد فيه أنه يستقبل جميع الأندية والمنتخبات بكل رحابة وسعادة وفخر في ظل علاقاته المتميزة بجميع عناصر المنظومة الكروية المصرية، ويوافق على استضافة ملعبه للمباريات المطلوبة طالما كان متاحا، وهو ما حدث العام الماضي من استضافة مباريات لنادي الزمالك مع نهاية الموسم الكروي، وكذلك لمنتخب مصر الأول، ولقاءات بالبطولة العربية للشباب، ولكن بما لا يتعارض مع مصلحة الملعب وأعمال الصيانة التي تتم به وكذلك مصلحة فريق نادي بيراميدز.