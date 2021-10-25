شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الاتحاد اليوم في "ديربى سكندرى" بالجولة الأولى للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سموحة بنظيره الاتحاد السكندرى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الاسكندرية في ديربى سكندري لن يخلو من الاثارة والمتعة لقوة الفريقين ورغبتهم في خطف النقاط الثلاث بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب أحمد سامى المدير الفني لسموحة فى مواصلة العروض الجيدة من أجل تحقيق حلم مجلس الإدارة فى العودة مجددا للمشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية بعدما نجح الفريق فى الموسم الماضى فى فرض كلمته على اكبر الفرق بالدورى وحقق العديد من النتائج الإيجابية واستطاع الفوز على الأهلى وبيراميدز .

ويراهن أحمد سامى على الثنائى الشاب فهد جمعة المعار من الأهلى وحسين فيصل الذى تعاقد معه الفريق بعد رحيله عن الزمالك لقيادة هجوم الموج الأزرق في الموسم المقبل .

في المقابل يسعى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لتقديم موسم متميز بعد التعاقد مع ١٢ صفقة هي: "المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى".