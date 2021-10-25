بيع حذاء رياضي لمايكل جوردن بـ 1.5 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بيع حذاء رياضي لأسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة مايكل جوردن بمبلغ 1.47 مليون دولار في مزاد علني.



وأعلنت دار سوذبيز للمزادات اليوم أن المشتري هو نيك فيوريلا. ويعتبر فيوريلا هو جامع معروف للمقتنيات الرياضية التي تقدر قيمتها بالملايين.

وكان الحذاء وهو من نوع «نايك إير شيب» قد انتعله جوردن في أول موسم له في الدوري الأمريكي للمحترفين في عام 1984، وفقًا لدار المزادات.

وكان الحذاء الرياضي بلونيه الأحمر والأبيض مملوكا في السابق لفتى جمع الكرات في نادي دنفر ناجتس والذي حصل عليه كهدية.

يشار إلى أنه في أبريل الماضي، بيع حذاء رياضي انتعله مغني الراب الأمريكي كاني ويست في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2008 بمبلغ 8ر1 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تم دفعه في مزاد لشراء حذاء رياضي، وفقًا لدار سوذبيز.

وتصدرت الأحذية الرياضية غير العادية عناوين الصحف بشكل متكرر لتحقيقها أسعارا مرتفعة مؤخرا في المزادات.

وتم بيع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء المصنوعة يدويا بأيدي أحد مؤسسي شركة نايك قبل حوالي 50 عامًا مقابل 162 ألفا و 500 دولار العام الماضي.

كما بيع زوج آخر من الأحذية الرياضية لجوردن مقابل 560 ألف دولار العام الماضي.