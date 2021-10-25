شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد انتهاء عقود لاعبى الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسئولو النادي الأهلي، تأمين عقود لاعبي الفريق بالكامل حتى نهاية سنة 2023، بعد تمديد عقود عدد كبير من اللاعبين مؤخرا وعلى رأسهم عمرو السولية وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وغيرهم.

وينتهي عقد أقرب لاعب من اللاعبين اللذين تم تمديد عقودهم في الأهلي بنهاية موسم 2023 أي بنهاية الموسم المقبل، ويعد التونسي علي معلول هو الاستثناء الوحيد، في ظل عدم تجديد عقده بشكل رسمي حتى الآن، والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويناقش مسئولو الأهلي البدء فوراً في تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل ومنهم حسين الشحات ومحمد محمود.

ويرصد الخليج 365 موعد إنتهاء عقود لاعبى الأهلى كالتالى :

على معلول

وليد سليمان

جونيور أجاى

حسين الشحات

رامى ربيعة

ياسر إبراهيم

محمد محمود

أحمد عبد القادر

عمار حمدى

أيمن أشرف

بدر بانون

عمرو السولية

محمد مجدى " أفشه"

محمود عبد المنعم " كهربا

على لطفى

مصطفى شوبير

محمود متولى

بيرسى تاو

محمد الشناوى

أكرم توفيق

صلاح محسن

ميكيسونى

طاهر محمد طاهر

اليو ديانج

حمدى فتحى

كريم فؤاد

حسام حسن