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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد انتهاء عقود لاعبى الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استطاع مسئولو النادي الأهلي، تأمين عقود لاعبي الفريق بالكامل حتى نهاية سنة 2023، بعد تمديد عقود عدد كبير من اللاعبين مؤخرا وعلى رأسهم عمرو السولية وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وغيرهم.
وينتهي عقد أقرب لاعب من اللاعبين اللذين تم تمديد عقودهم في الأهلي بنهاية موسم 2023 أي بنهاية الموسم المقبل، ويعد التونسي علي معلول هو الاستثناء الوحيد، في ظل عدم تجديد عقده بشكل رسمي حتى الآن، والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويناقش مسئولو الأهلي البدء فوراً في تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل ومنهم حسين الشحات ومحمد محمود.
ويرصد الخليج 365 موعد إنتهاء عقود لاعبى الأهلى كالتالى :
• 2022
على معلول
وليد سليمان
جونيور أجاى
• 2023
حسين الشحات
رامى ربيعة
ياسر إبراهيم
محمد محمود
أحمد عبد القادر
عمار حمدى
• 2024
أيمن أشرف
بدر بانون
عمرو السولية
محمد مجدى " أفشه"
محمود عبد المنعم " كهربا
على لطفى
مصطفى شوبير
محمود متولى
بيرسى تاو
• 2025
محمد الشناوى
أكرم توفيق
صلاح محسن
ميكيسونى
طاهر محمد طاهر
• 2026
اليو ديانج
حمدى فتحى
كريم فؤاد
حسام حسن
الأهلى 4
الأهلى 3
الأهلى 2