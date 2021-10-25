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مواعيد انتهاء عقود لاعبى الأهلى.. إنفو جراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد انتهاء عقود لاعبى الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع  مسئولو النادي الأهلي، تأمين عقود لاعبي الفريق بالكامل حتى نهاية سنة 2023، بعد تمديد عقود عدد كبير من اللاعبين مؤخرا وعلى رأسهم عمرو السولية وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وغيرهم.

وينتهي عقد أقرب لاعب من اللاعبين اللذين تم تمديد عقودهم في الأهلي بنهاية موسم 2023 أي بنهاية الموسم المقبل، ويعد التونسي علي معلول هو الاستثناء الوحيد، في ظل عدم تجديد عقده بشكل رسمي حتى الآن، والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويناقش مسئولو الأهلي البدء فوراً في تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل ومنهم حسين الشحات ومحمد محمود.

ويرصد الخليج 365 موعد إنتهاء عقود لاعبى الأهلى كالتالى :

 

• 2022 

 

على معلول 

وليد سليمان 

 جونيور أجاى 

 

• 2023

 

حسين الشحات 

رامى ربيعة 

ياسر إبراهيم

محمد محمود 

أحمد عبد القادر 

عمار حمدى 

 

• 2024

 

أيمن أشرف 

 بدر بانون 

عمرو السولية 

محمد مجدى " أفشه"

 محمود عبد المنعم " كهربا

على لطفى 

مصطفى شوبير 

محمود متولى 

بيرسى تاو 

 

• 2025

 

محمد الشناوى 

أكرم توفيق 

صلاح محسن

ميكيسونى

طاهر محمد طاهر

 

• 2026

 

اليو ديانج

حمدى فتحى

كريم فؤاد

حسام حسن

 

الأهلى 4
الأهلى 4

الأهلى 3
الأهلى 3

الأهلى 2
الأهلى 2

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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