شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستضيف الطلائع "بطل السوبر" فى انطلاقة الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت بالجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين حيث يرغب كل منهما في تدشين بداية مميزة مع بداية الموسم.

ويراهن خلال جلال المدير الفني للبنك الأهلى، على تقديم موسم قوى بعد التعاقد مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد وهم (كريم بامبو، محمد هلال، أحمد سعيد، إسحاقو يعقوبو، أسامة فيصل، محمد فتحي، أحمد ياسين، تجديد إعارة شادي رضوان).

في المقابل يدخل عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع الموسم الجديد منتشياً بعد تتويجه ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

ويعول الطلائع في الموسم الجديد على الصفقات التي أبرمها وهى رجب بكار صفقة انتقال حر، وميدو جابر إعارة من سيراميكا وجون انطوى، موسماً من بيراميدز ومحمد الصباحى إعارة من الاتحاد السكندرى، وكازاجى كاسونجو، ومحمد جابر إعارة من المصرى البورسعيدى، وعبد الرحمن شيكا إعارة موسمين من الإنتاج الحربى، وعلى حمدى من المصرى، ومحمد الجوينى من الصفاقسى، ومحمد أنور من الاتحاد ورامز مدحت إعارة من وادى دجلة، وكريم الطيب إعارة من بيراميدز وخالد هشادى من شباب المحمدية المغربى.