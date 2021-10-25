شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم خطة مواجهة إنبى فى معسكر الإعداد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم اليوم، الاثنين، باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك خطة مواجهة إنبى خلال معسكر الإعداد المغلق الذى انطلق من مساء يوم الأحد، عقب خوض الفريق التدريب الجماعي على ملعبه في ميت عقبة، ويعمل كارتيرون على تثبيت التشكيل وعدم إجراء تعديلات عديدة خاصة وإن هناك حالة انسجام كبيرة بين التشكيل الأساسي الذى يعتمد عليه المدرب في الفترة الأخيرة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء إنبي المقرر له مساء غدًا الثلاثاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامته على ستاد بتروسبورت.

ومنح كارتيرون وعدا لعمر السعيد مهاجم الفريق باعطاءه فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة وتحديدا بداية من مباريات الدورى والتي يستهلها الزمالك بمواجهة إنبي، وتحدث كارتيرون مع عمر السعيد مؤكدا ثقته في إمكانياته وأنه سيكون أحد مفاتيح اللعب المهمة للزمالك في الموسم المقبل، وعليه عدم استعجال المشاركة حتي تكون مشاركته مفيدة للفريق.

فى سياق أخر، كشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة، عن أن مباراة الزمالك وإنبى فى الدور الثانى ستقام على ستاد القاهرة، بعد تبديل المباراة لتصبح مباراة الدور الأول التى تقام الثلاثاء هى مباراة إنبى وتقام على ستاد بتروسبورت، على أن يكون الزمالك هو صاحب الملعب فى مباراة العودة.

وأوضح مسؤولو رابطة الأندية، أن موافقة الأمن حسمت إقامة المباراة في ملعب بتروسبورت بعدما رفض بيراميدز إقامة اللقاء على ملعب الدفاع الجوي في التجمع الخامس.