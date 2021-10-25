شكرا لقرائتكم خبر عن سداسية الأهلى أمام بطل النيجر على مائدة جهاز الدراويش قبل الكلاسيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباراتى المارد الأحمر مع الحرس الوطنى بدور الـ 32 لدوري الأبطال الأفريقى والتى تعادل فيها ذهاباً بهدف لكل فريق وفاز إياباً بسداسية مقابل هدف وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الاهلى قبل ملاقاته فى الثامنة مساء الاربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك لتحقيق نتيجة إيجايبة تمنح الدراويش دفعة معنوية فى ضربة بداية المسابقة.

رصد عدد من المرشحين في انتخابات النادى الإسماعيلى، مكافأت مادية ضخمة للاعبين لتحفيزهم على الفوز على الأهلى في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث أعلن أكثر من مرشح عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى عزمه تخصيص مكافأة مادية للاعبين والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف حال نجاحهم في الفوز بالكلاسيكو لتسجيل ضربة بداية موفقة للدراويش مع انطلاقة الموسم الجديد.

على صعيد مختلف، وصلت البطاقة الدولية للزامبى جوستن شونجا الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباريات الدارويش بالدوري والتى يستهلها فى الجولة الأولى بمواجهة الأهلى فى الثامنة مساء الاربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ، وكان مسئولو الاسماعيلى قد استعجلوا نظرائهم في نادى كيب تاون سيتى الجنوب افريقى لإرسال البطاقة الدولية لشونجا بعد التعاقد معه لمدة ثلاثة سنوات وقيده بالقائمة المحلية للفريق الأصفر استعداداً للموسم الجديد.

ورفض شونجا مهاجم فكرة الإقامة بفندق النادى مثل كل المحترفين حيث طالب إدارة القلعة الصفراء بسرعة توفير شقة سكنية له حيث ينوى اصطحاب زوجته للعيش معه في الإسماعيلية، ووضع الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف برنامج بدنى لتجهيز شونجا حتى يكون جاهزاً لقيادة خط هجوم الاسماعيلى بالموسم الجديد،وشارك شونجا في ودية المقاولون العرب وسجل هدفاً وصنع آخر.