شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: الزمالك عرض عليا مبلغا أكبر من عبد الله السعيد ورفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فتحي، نجم كرة القدم المصرية ونادي بيراميدز، إنه تم عرض مبلغ كبير عليه من جانب نادي الزمالك للانضمام للفريق فى فترة ما، ولكنه لم يوقع مع الفارس الأبيض، مضيفا: "الزمالك عرض عليا مبلغا أكبر من عبد الله السعيد ولكني لم أوافق".

وأضاف أحمد فتحى، فى تصريحات تليفزيونية: "لم أوافق على عرض نادي الزمالك ولم أوقع على عقود مع نادي الزمالك واللى معاه عقد يطلعه".

وتمنى أحمد فتحي النجاح مع بيراميدز خلال الفترة الحالية وتحقيق البطولات، وقال: "انتقالي لفريق بيراميدز قدر من عند ربنا".

وتابع فتحي: "صفقات بيراميدز مميزة وستقدم الإضافة مع الفريق، وفخر الدين بن يوسف قدم الإضافة سريعًا، وسجل خلال مباراة سموحة فى كأس مصر".

واستطرد: "لي علاقة مميزة بكل من هشام محمد وحسين السيد، ووليد الكارتي وفخر وعبدالله مجدي لاعبين مميزين وتدعيمات قوية للمنافسة على البطولات والصفقات ليست بالأسماء بل بما يقدموه فى الملعب".

وأردف: "الجميع يرغب فى أن يكون هناك نجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة والتتويج ببطولة، والبداية الموسم الماضي فى الدورى كانت ليس جيدة وخسرنا من الاتحاد السكندري فى الجولة الأولى، لذلك نطمح إلى تقديم بداية مميزة الموسم الحالي".

وعن مباراة الفريق أمام عزام التنزاني ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية قال: "كان فريقا مميزا، وإيهاب جلال، المدير الفني للفريق، حذرنا كثيرًا، وهو مدرب يلعب على الفوز دائمًا، وفي أول اجتماع له معنا قال ذلك".

واختتم: "إيهاب جلال مدرب مميز وأنا بحب أتعامل معاه، ودايمًا يشعرك كلاعب بالراحة والأمان، والجهاز الفني بالكامل مميز ومحترم".