شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: 30 ألف جنيه سنويا هو أول راتب لصلاح قبل الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن كل الأندية التي لعب لها الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال مسيرته الاحترافية، التزمت بتسديد حق الرعاية للمقاولون العرب.

وقال عادل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، عن راتب محمد صلاح الذي كان يتقاضاه مع الفريق قبل بدء رحلة الاحتراف في الخارج: "أول راتب لمحمد صلاح مع المقاولون العرب كان 30 ألف جنيه".

وتابع عادل فتحي: "قيمة عقد راتب محمد صلاح مع المقاولون العرب ارتفعت في موسم 2011 إلى 150 ألف جنيه في الموسم، واللاعب قالنا أن حلم الاحتراف بالنسبة له لن يتوقف عند محطة بازل السويسري”.

واختتم محمد عادل تصريحاته قائلًا: "لا يهمنى انتقال صلاح لفريق آخر للحصول على أموال من عائد البيع، أتمنى استمرار محمد صلاح على المستوى العالمي".