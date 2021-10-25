شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان: قميص الأهلي لا يُقدر بمال.. ومحمد شريف كان مفاجأة لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق، أن المالي اليو ديانج، لاعب بمواصفات أوروبية، ويقدم مستويات قوية مع الأهلي، مؤكدا أنه قام بترشيح اللاعب من أجل الانضمام للقلعة الحمراء، بعدما شاهد أنه يملك إمكانيات فنية عالية.

وقال بوجلبان، في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "قميص الأهلي لا يُقدَّر بالمال، وتُدفَع له أموال من أجل ارتداء قميصه بسبب الشعبية التي أراها بعد اللعب بصفوفه".

وأضاف: "كنت أتمنى استمرار حسام عاشور وأحمد فتحي مع الأهلي وعدم رحيلهما عن القلعة الحمراء، لاسيما أنهما حققا إمجازات كبيرة مع الفريق الأحمر".

وتابع بوجلبان: "موسيماني يحقق نتائج طيبة، على الرغم من أنه لم يحقق الأداء المطلوب، وقد لا يوجد قبول بعض الشيء بشأن أدائه؛ لأن الفريق لا يقدم أفضل أداء معه، وأتمنى أن يتحسن الأداء مع موسيماني في الفترة القادمة".

واستطرد: أفشة لاعب ممتع وديانج لاعب قوي مميز وعلي معلول لاعب كبير ولديه قدرات كبيرة، مضيفا: "بدر بانون مدافع أنيق ويفكرني بعماد النحاس ومحمد شريف مفاجأة بالنسبة لي لأن الأهلي كان يبحث عن مهاجم إفريقي مميز قبل أن يجدها في شريف أحد أبنائه، ويقدم مستويات كبيرة.

وأردف نجم الأهلي السابق أن محمود كهربا لاعب مميز، وأنتظر منه الكثير في الفترة القادمة ليقدمه للأهلي، وكان من أفضل اللاعبين في مباراة الحرس الوطني الأخيرة، ووليد سليمان أسطورة الجيل الحالي بالأهلي.

واختتم حديثه بتأكيد سعادته برؤية جماهير الأهلي، والتواجد في قناة النادي الذي يتشرف بالانتماء له، ويتمنى أن يتواجد في مصر بصفة مستمرة ويقيم بها.