شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترفع سقف طموحات الأهلى في كأس العالم للأندية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استضافة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، والتي سيشارك فيها النادي الأهلي بطل قارة أفريقيا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اعتذار اليابان منذ فترة كبيرة.

الإمارات ترفع طموحات الأهلى

ويشارك النادى الأهلى لأول مرة في كأس العالم للأندية على الأراضى الإماراتية، على الرغم من مشاركته في 6 نسخ سابقة لبطولة لكنها لم تكن في الإمارات.

وتعد هذه الاستضافة الخامسة لدولة الإمارات في تاريخها بعد أن نظمتها أعوام 2009 و2010 و2017 و2018، وهى السنوات التي لم يتأهل الأهلى للبطولة بعدما أخفق في التتويج بلقب أفريقيا في هذه الأعوام.

موسيمانى والنهائى

ويتسلح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بالجمهور العربى المؤازر للأهلى للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ القلعة الحمراء بعدما نجح في تحقيق المركز الثالث والبرونزية مرتين.

الصفقات الجديدة والمونديال

وتنتظر صفقات الأهلى بفارغ الصبر المشاركة في كأس العالم لأول مرة بها مع النادى الأهلى، وهم كل من الموزمبيقى لويس ميكسونى وحسام حسن وكريم فؤاد وأحمد عبد القادر وعمار حمدى، بجانب الجنوب أفريقى بيرسى تاو الذى شارك في البطولة من قبل مع صن داونز عام 2016.

مشاركات الأهلى السابقة

ونجح المارد الأحمر في المشاركة فى مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل، وذلك في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير تحت قيادة مانويل جوزيه، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2.

2006 "جوزيه"

وفى العام التالى عاد الشياطين الحمر مجدداً إلى اليابان لكن الدوافع هذه المرة مختلفة والخبرات أكبر، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.

وافتتح الأهلى مشاركته الثانية بفوز أول على أوكلاند سيتى النيوزلاندى بهدفين دون رد، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائى أمام إنتر ناسيونال البرازيلى بنتيجة 1/2، ليواجه كلوب أميريكا المكسيكى على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بنتيجة 1/2.

2008 جوزيه

عاد فى 2008، وخسر الجولة الأولى أمام باتشيكو المكسيكى بنتيجة 2/4، قبل أن يخسر المارد الأحمر فى المباراة الثانية أمام أدلايد النيوزلاندى 0/1 ليحتل المركز الأخير للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.

2012 حسام البدرى

وبعد غياب دام 5 أعوام، ظهر المارد الأحمر من جديد فى نسخة عام 2012 والتى أقيمت فى اليابان ليحقق الأحمر ثانى أفضل ظهور فى مشاركاته الخمس، حيث حصد الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة، بعدما تمكن من الفوز فى المباراة الافتتاحية أمام سانفريس هيروشيما اليابانى 1/2، قبل أن يخسر فى مباراة الدور نصف النهائى أمام كورينثيانز البرازيلى 1-0، قبل أن يخسر مجددا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيرى المكسيكى 0/2.

2013 محمد يوسف

وفى 2013 وعلى الأراضى المغربية، حقق الأهلى المركز الأخير للمرة الثالثة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد خسارته فى مباراة الدور ربع النهائى أمام جوانزوا إيفرجراند الصينى بنتيجة 0/2، قبل أن يخسر فى المباراة الثانية أمام مونتيرى المكسيكى بنتيجة 1/5.

2020 موسيمانى

وفى 2020 وعلى الأراضى القطرية، نجح الأهلى فى تحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف دون رد ثم خسارته من بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم فوزه على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.