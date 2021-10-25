شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي عن الانتقادات التى توجه لبيراميدز: باريس تعاقد مع ميسي وخسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فتحي، نجم كرة القدم المصرية ولاعب بيراميدز، إن الأهلي شعر بسهولة التتويج ببطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا، موضحا أنه شعر بأحاسيس مختلفة عند ارتداء قميص بيراميدز ومواجهة الأحمر ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

ورد أحمد فتحي، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، على الانتقادات التى توجَّه للفريق بشأن العقود الخاصة باللاعبين، قائلا: "من يفكر في الفلوس وعقود زملائه لديه خلل في دماغه، وأكيد محدش بيفكر فى عقود زملائه، وهناك انتقادات للفريق غير منطقية".

وأشار نجم بيراميدز ومنتخب مصر إلى أن هناك انتقادات توجه للفريق غير منطقية خاصة فى قصة عقود اللاعبين والتعاقد معهم.

وأضاف: "الانتقادات لبيراميدز غير منطقية، مثلًا باريس سان جيرمان تعاقد مع ليونيل ميسي وخسر".

وأكد فتحى أن الفريق لا ينقصه أى شيء من أجل التتويج ببطولة هذا الموسم، وقال: " بيراميدز لا ينقصه شيء للتتويج ببطولة، وطموح بيراميدز كبير، ولذلك لدينا كل الإمكانيات من أجل تحقيق البطولات".