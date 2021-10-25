شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بو غطاس يرفض العودة إلى إنبي ويهدد بفسخ عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض التونسى زياد بو غطاس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، العودة إلى القاهرة والانتظام في معسكر الفريق البترولى استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى.

وهدد بوغطاس مسئولي الفريق البترولى بفسخ عقده؛ بسبب تأخر مستحقاته المالية، ليتخلف اللاعب عن العودة مع اللاعبين الأجانب الذين انتظموا خلال الأيام الماضية في تدريبات الفريق البترولى استعدادا للموسم الجديد.

وحذر حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبيه من صحوة فريق الزمالك المنتشى بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطيه عقبة فريق توسكر الكينى بدورى أبطال أفريقيا.

وفى سياق متصل رصدت إدارة نادى إنبى مكافآت خاصة للاعبى الفريق البترولى لتحفيزهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في المباراة المقرر لها 26 أكتوبر الجارى في انطلاقة الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعقد مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى جلسة مع اللاعبين، طالبهم فيها بتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، لتكون بمثابة دفعة معنوية لهم في المباريات القادمة، وتمكنهم من كسب الثقة وإثبات الذات، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة للغاية.

وافق مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة مصطفي الأمير، على تبديل إقامة اللقاء الأول مع الزمالك على ملعب بتروسبورت بدلا من مباراة الدور الثاني، حيث سيواجه الزمالك نظيره إنبي في الجولة الأولى من الدوري يوم الثلاثاء المقبل.