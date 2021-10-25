شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: حالة طلعت يوسف تتحسن.. ولن نلعب ضد الأهلى للتعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن الحالة الصحية لطلعت يوسف، المدير الفني للفريق، تتحسن تدريجيا بعد إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن المدير الفني يتابع مع الجهاز الفني بشكل مستمر لإعداد الفريق بأفضل شكل قبل انطلاق الدوري.

وقال وحيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور الثالثة، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن فريق الإسماعيلى لا يبحث سوى عن تحقيق الانتصارات في جميع مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن الفريق الأصفر يرغب في تفادي أخطاء الموسم الماضي والذي شهد تعثرات عديدة في بداية الدوري: "مواجهة الأهلي مثل أي مباراة أخرى، مواجهة بثلاث نقاط، الإسماعيلي من المستحيل أن يلعب على التعادل، نريد الفوز بكل المباريات ولذلك نستعد لها مثل أي لقاء آخر".

وختم علاء وحيد: "أيا كان منافسنا في أول مباراة فنحن نريد الأداء والنتيجة، وأن يكون الأهلي هو المنافس فهذا يزيد المواجهة بريقًا، لكننا نسعى للفوز فقط لا غير، ونريد أن نتعلم من أخطاء الموسم الماضي".