شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: يجب مساندة موسيمانى وعدم الهجوم عليه.. ووليد سليمان يشبهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، من جماهير القلعة الحمراء ضرورة مساندة الجنوب أفريقي موسيمانى، المدير الفني للأحمر، وعدم الهجوم عليه، والوقوف بجانبه حتى يستعيد الفريق مستواه.

وقال ياسر ريان، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مستغرب جدا من الهجوم الشديد على موسيمانى في الفترة الحالية، ولازم الجمهور يساند المدرب حتى يتخطى الفترة الصعبة اللى بيمر بها ومننساش ما حققه مع الفريق".

وأضاف ياسر ريان: "وعلى موسيمانى أيضا أن يعى أن الجمهور الأهلاوى لا يرضى إلا بالأداء والبطولات وهناك بعض الأشياء لا بد من تواجدها في أداء الفريق منها الروح والقتالية على كل كرة".

وتابع: "أحمد ابنى ماشى كويس وأصبح يشارك بشكل أساسى مع فريقه وأتمنى من الله أن يوفقه وينتقل إلى مكان أفضل، ووليد سليمان أقرب اللاعبين إلى أدائى وهو من أكثر اللاعبين المميزين في النادى الأهلى".