شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25 / 10 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 25 / 10 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع البنك الاهلى مع طلائع الجيش على ستاد بتروسبورت ومباراة سموحة مع الاتحاد السكندرى على ستاد الإسكندرية ومباراة فيوتشر مع فاركو على ستاد الاهلى والسلام.

موعد مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش

تقام مباراة البنك الأهلى وطلائع الجيش في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين حيث يرغب كل منهما في تدشين بداية مميزة مع بداية الموسم.

ويراهن خلال جلال المدير الفني للبنك الاهلى على تقديم موسم قوى بعد التعاقد مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد وهم (كريم بامبو، محمد هلال، أحمد سعيد، إسحاقو يعقوبو، أسامة فيصل، محمد فتحي، أحمد ياسين، تجديد إعارة شادي رضوان).

في المقابل يدخل عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع الموسم الجديد منتشياً بعد تتويجه ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

موعد مباراة سموحة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة سموحة والاتحاد السكندرى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الإسكندرية في ديربى سكندري لن يخلو من الاثارة والمتعة لقوة الفريقين ورغبتهم في خطف النقاط الثلاث بالجولة الأولى للمسابقة.

ويرغب أحمد سامى المدير الفني لسموحة فى مواصلة العروض الجيدة من أجل تحقيق حلم مجلس الإدارة فى العودة مجددا للمشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية بعدما نجح الفريق فى الموسم الماضى فى فرض كلمته على اكبر الفرق بالدورى وحقق العديد من النتائج الإيجابية واستطاع الفوز على الأهلى وبيراميدز .

ويراهن أحمد سامى على الثنائى الشاب فهد جمعة المعار من الأهلى وحسين فيصل الذى تعاقد معه الفريق بعد رحيله عن الزمالك لقيادة هجوم الموج الأزرق في الموسم المقبل .

في المقابل يسعى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لتقديم موسم متميز بعد التعاقد مع ١٢ صفقة.

موعد مباراة فيوتشر وفاركو

تقام مباراة فيوتشر وفاركو في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة سنة أولى ممتاز بين الفريقين الصاعدان لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة في تاريخهم.

وشدد على ماهر المدير الفني لفيوتشر على لاعبيه ضرورة تقديم إنطباع مميز عن الفريق في أول مباراة يخوضها في الموسم لاسيما بعد التعاقد مع مع 27 صفقة لدعم صفوف فريقه بقوة استعدادا لمشاركته الأولى في الدوري المصري وأبرزها محمود جنش وسعد سمير ومروان محسن وناصر ماهر ومصطفى البدرى وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت والعربى بدر وكريم نيدفيد .

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لاعبيه بتقديم موسم متميز وخطف النقاط الثلاث في الجولة الأولى متسلحاً بـ 21 صفقة أبرمها النادى استعداداً للموسم الجديد

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.