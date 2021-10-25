شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي: صفقات بيراميدز مميزة.. ونسعى لبدء الدوري بشكل قوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد فتحي، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، إن صفقات فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مميزة ولاعبين ستقدم الإضافة للفريق.

وأضاف فتحي، في تصريحات تليفزيونية: "صفقات بيراميدز مميزة وستقدم الإضافة مع الفريق، وفخر الدين بن يوسف قدم الإضافة سريعًا، وسجل خلال مباراة سموحة فى كأس مصر".

وتابع: "لي علاقة مميزة بكل من هشام محمد وحسين السيد، ووليد الكارتي وفخر وعبدالله مجدي لاعبين مميزين وتدعيمات قوية للمنافسة على البطولات والصفقات ليست بالأسماء بل بما يقدموه فى الملعب".

واستطرد: "الجميع يرغب فى أن يكون هناك نجاحات كبيرة خلال الفترة المقبلة والتتويج ببطولة، والبداية الموسم الماضي فى الدورى كانت ليس جيدة وخسرنا من الاتحاد السكندري فى الجولة الأولى، لذلك نطمح إلى تقديم بداية مميزة الموسم الحالي".

وأكد فتحي أن مباراة الفريق أمام عزام التنزاني ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية كانت صعبة وليست سهلة، وأردف: "فريق عزام التنزاني مميز وإيهاب جلال، المدير الفني للفريق، حذرنا كثيرًا، وهو مدرب يلعب على الفوز دائمًا وأول اجتماع له معنا قال ذلك".

واختتم: "إيهاب جلال مدرب مميز وأنا بحب اتعامل معاه ودايمًا يشعرك كلاعب بالراحة والأمان، والجهاز الفني بالكامل مميز ومحترم".