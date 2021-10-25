شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان: نصحت معلول بالانتقال للأهلي وأبلغته أنه ناد أوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق، أنه كان محظوظا باللعب مع أفضل جيل في الأهلي، وكذلك باللعب في أفضل فترات الصفاقسي، والذي حقق خلالها أكبر عدد من الألقاب، مؤكدا: "كنت من أكثر اللاعبين الذين حققوا ألقابا مع الفريق التونسي بدءا من الكونفدرالية عام 1998 والبطولة العربية عام 2000، وحققنا أكبر عدد من الألقاب في الفترة من 2002 إلى 2006 حتى انتقلت للأهلي في 2007".

قال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "نهائي بطولة إفريقيا عام 2006 ضد الأهلي عندما كنت في صفوف الصفاقسي كانت صعبة، ولكن بعد عامين توجت باللقب مع الأهلي، وسعيد بهذا الإنجاز.

وعن انتقاله من الصفاقسي إلى الأهلي قال إنه وصل اتصال من حسام البدري، مدرب عام الأهلي وقتها، وسألني عن رغبتي في اللعب للأهلي، وأبلغته بالطبع، وأكد لي أنه سيتواصل معي مدير التعاقدات وقتها المهندس عدلي القيعي، وأنهينا الاتفاق بعد إرسال العقد لتوقيعه".

وأضاف: "حققت 8 بطولات مع الأهلي بطولة أبرزهم دوري أبطال افريقيا والسوبر الإفريقي و3 مرات دوري مصر وكأس مصر مرة وحيدة، موضحت: "لم أعمل وكيل لاعبين من قبل ولكن كنت أرشح لاعبين للأهلي والصفاقسي بحكم حبي ببتاديين أصحاب الفضل علي في مسيرتي الكروية".

وتابع: إن علي معلول لاعب الأهلي الحالي كان قائد الصفاقسي وهداف الفريق قبل القدوم للأهلي وبخلاف الجانب الفني لديه الجانب الأخلاقي عالي للغاية ونفس مدرسة الأخلاق في الصفاقسي هي مدرسة الأخلاق الموجودة بالأهلي، وكنت متأكد من نجاح معلول مع الأهلي ولم يكن لي دور في انتقاله للقلعة الحمراء ولكن سألني عن عرض الأهلي ونصحته بأنه فريق أوروبي وأنا سعيد بنجاح علي معلول في الأهلي وكذلك نجاح اللاعبين التوانسة في الدوري المصري.