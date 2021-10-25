شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك ليوم الأحد 24 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها يوم الأحد 24 /10 /2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

تعثر مفاوضات تجديد عقد معلول مع الأهلي.. والاتفاق والاتحاد يفاوضان اللاعب