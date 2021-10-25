شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك ليوم الأحد 24 /10 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها يوم الأحد 24 /10 /2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
تعثر مفاوضات تجديد عقد معلول مع الأهلي.. والاتفاق والاتحاد يفاوضان اللاعب
علم الخليج 365 أن مفاوضات تجديد الأهلي لعقد التونسي علي معلول متعثرة ومتجمدة في الفترة الحالية بسبب بعض التفاصيل التعاقدية بين الطرفين التي تشهد خلاف، وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.