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7 أخبار لا تفوتك ليوم الأحد 24 /10 /2021

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها يوم الأحد 24 /10 /2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

تعثر مفاوضات تجديد عقد معلول مع الأهلي.. والاتفاق والاتحاد يفاوضان اللاعب

علم الخليج 365 أن مفاوضات تجديد الأهلي لعقد التونسي علي معلول متعثرة ومتجمدة في الفترة الحالية بسبب بعض التفاصيل التعاقدية بين الطرفين التي تشهد خلاف، وينتهي عقد معلول مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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