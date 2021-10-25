شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: انتظروا تحسنا في مستوى التحكيم.. والحكم الأجهز سيدير القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، أن هناك تحسنا كبيرا في مستوى الحكام واستخدام تقنية الفيديو قبل انطلاق بطولة الدروى العام، ومستعدون للظهور بشكل مختلف.

وقال عصام عبد الفتاح، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أوعد الجماهير والمتابعين بوجود تحسن كبير في مستوى الحكام، بعد العديد من المعسكرات التي ساعدت في تطوير الحكام، وسنواصل التدريبات للوصول للاستخدام الأمثل لتقنية الفيديو".

وأضاف: "هناك تحسن كبير في مستوى الحكام واستخدام تقنية الفيديو، وتدريب الحكام مستمر للوصول لأفضل شكل فنى وبدنى لهم".

وتابع: "حتى الآن لم يطلب أي ناد الاستعانة بحكام أجانب وسنختار الأجهز والأفضل لإدارة مباراة القمة إذا لم يطلب أحد القطبين حكام أجانب".

ويبدو أن الجماهير المصرية ستكون على موعد مع نسخة مختلفة واستثنائية من الدورى المصرى، بعدما تم إسناد إدارة الموسم الجديد 2021 -2022 إلى رابطة الأندية المحترفة لأول مرة، والتى سرعان ما أعلنت عن عدة قرارات لتطوير المسابقة، سواء من الناحية التقنية فى نقل المباريات أو من الناحية الفنية والإدارية الخاصة باللوائح وغيرها.

وأكدت رابطة الأندية أن كل مباريات الدوري المصري سيتم نقلها بخاصية الـHD، حيث يتمكن المصريون من مشاهدة الدوري بجودة عالية، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة ومجموعة قنوات "أون تايم سبورت"، وقال أحمد دياب رئيس الرابطة: هنعمل الصح لصالح الجميع".

كما أعلنت رابطة الأندية أنه ستتم إذاعة كل مباراة بـ10 كاميرات فى كل ملعب، حتى يستطيع الحكام اتخاذ القرارات الصحيحة من خلال تقنية الفيديو، بعدما اشتكى الحكام فى الموسم الماضى من قلة الكاميرات فى المباراة الواحدة.