أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 /10 /2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 /10 /2021، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء على رأسها إعلان الزمالك لقائمته الاولى هذا الموسم فى الدورى أمام إنبى والتى جاء على رأسها مصطفى فتحى ومحمد أوناجم العائدان مجددا للقلعة البيضاء.

مصطفى فتحى وأوناجم ضمن قائمة الزمالك لمواجهة انبي في افتتاح الدورى

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز. منتخب الريشة الطائرة بطل أفريقيا بعد الفوز على الجزائر توج المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة بلقب بطولة أفريقيا المقامة بأوغندا خلال الفترة من 21 وحتى 28 أكتوبر الجاري.

إعلان القائمة لمواجهة إنبى وعيد ميلاد طارق حامد أبرز ملامح تدريب الزمالك.. صور

دخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الأولي من الدوري والمقرر إقامتها علي استاد بتروسبورت.

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