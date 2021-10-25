الزمالك: نسعى لبقاء بنشرقي .. وخلافنا معه حول الشرط الجزائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف

أكد حسام المندوه عضو لجنة إدارة نادي الزمالك، أن توقيت تفعيل الشرط الجزائي يعد هو الخلاف الأكبر في مفاوضات القلعة البيضاء مع المغربي أشرف بنشرقي لتجديد التعاقد.

وأشار المندوه في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن لجنة الإدارة الحالية ترغب في تأمين تعاقد بنشرقي لمنع رحيله سريعًا عن الفريق.

وقال المندوه: "نتطلع لتأمين عقد أشرف بنشرقي الجديد مع الزمالك للحفاظ عليه مستقبلًا، بإمكاننا التجديد معه ويُحسب لنا ذلك كلجنة حالية ثم سيرحل في الموسم القادم، وهذا ما لا نريده".

واختتم: "توقيت تفعيل الشرط الجزائي هو الخلاف الرئيسي في أزمة تجديد عقد بنشرقي، لم نحدد موعدًا للتفاوض النهائي معه سيكون خلال الفترة المقبلة".