المصري: نخوض مبارياتنا في برج العرب.. وسنلعب مباريات صعبة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري، أن فريقه سيخوض مباريات صعبة بالدوري، مشيراً إلى أن الفريق البورسعيدي سيخوض مبارياته بملعب برج العرب.

وقال الخولي في تصريحات عبر قناة "الحياة": "حققنا هدفنا من مباراة اوغندا ريفينيو اوثورتي بالصعود إلى الدور القادم بالكونفدرالية".

وأضاف: "الدوري سيكون صعب لجميع الاندية، ويجب أن يقف لاعبي الاندية الشعبية على أقدامهم هذا الموسم لأننا سنخوض مباريات صعبة".

وأتم تصريحاته: "هناك عبء على جماهير الفريق لأننا سنخوض مباريات بعيدة عن أرضنا وسنلعب جميع مبارياتنا على ملعب برج العرب".