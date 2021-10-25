"حتى الآن".. عبد الفتاح: مباراة الأهلي والزمالك بحكام مصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، أن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، ستقام بحكام مصريين حتى الآن.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة "الحياة": "الدوري سيكون صعب هذا الموسم، وجميع الفرق قامت بالاستعداد جيدا، وبالنسبة للحكام اقمنا معسكر لمدة ٢٠ يوما، وهدفنا تصحيح الاخطاء التي حدثت الموسم الماضي".

وأضاف: "افتقر بعض الحكام للأمور الفنية، لأنهم كانوا يعتمدون على تقنية الفيديو، وبدأنا تدريبهم على تقنية الفيديو، وسيكون هناك تحسن ملحوظ في اداء الحكام".

وأكمل: "لا اعتقد ان تأخير اعلان اسماء الحكام هو تقصير من لجنة الحكام، لأننا نضع أسامي الحكام لمباريات الأسبوع بالكامل، ولقاء الزمالك وإنبي سيديره الحكم محمود ناجي، أما لقاء الأهلي والإسماعيلي سيديره محمد عادل".

وتابع: "أنا ضد مبدأ الحكم الاجنبي، وحتى الان لم يطلب أي نادي استقدام حكام اجانب، وبناء على ذلك مباراة الاهلي والزمالك بحكام مصريين حتى الآن".

وأتم عبد الفتاح تصريحاته: "يجب أن يكون هناك ثقة في التحكيم المصري واتمنى دعم المنظومة الرياضية لهم".