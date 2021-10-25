الإسماعيلي: لا نريد إلا الفوز على الأهلي.. ومواجهته كأي مباراة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن فريقه لا يبحث سوى عن تحقيق الانتصارات في جميع مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري.

وأشار وحيد في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الإسماعيلي يرغب في تفادي أخطاء الموسم الماضي والذي شهد تعثرات عديدة في بداية الدوري.

وقال وحيد: "مواجهة الأهلي مثل أي مباراة أخرى، مواجهة بثلاث نقاط، الإسماعيلي من المستحيل أن يلعب على التعادل، نريد الفوز بكل المباريات ولذلك نستعد لها مثل أي لقاء آخر".

وأكمل: "أيًا كان منافسنا في أول مباراة فنحن نريد الأداء والنتيجة، وأن يكون الأهلي هو المنافس فهذا يزيد المواجهة بريقًا، لكننا نسعى للفوز فقط لا غير، ونريد أن نتعلم من أخطاء الموسم الماضي".

واختتم: "الحالة الصحية لطلعت يوسف تتحسن تدريجيًا بعد إصابته بفيروس كورونا، ويتابع مع الجهاز الفني بشكل مستمر لإعداد الفريق بأفضل شكل قبل انطلاق الدوري".