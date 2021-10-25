بيراميدز: الوقت مبكر على الحديث عن الوعود والطموح.. واقتربنا من البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، أنه لا يرغب في الحديث عن الوعود والطموح في الموسم المقبل، لكن أكد قدرة ناديه على تحقيق بطولة.

وقال فتح الله في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ما زال الوقت مبكرا على تقديم الوعود والحديث عن الطموح، وأتمنى أن نتقدم بشكل إيجابي مباراة بعد الأخرى".

وتابع: "نحن نمتلك قائمة جيدة، وهناك عناصر جديدة جيدة رغم أنها ليست بأعداد كبيرة".

وأضاف: "كل الإمكانات المتوفرة تقول أننا نمتلك القدرة على المنافسة على الدوري، لكننا لا يجب أن نتحدث عن هذا الأمر في الوقت الحالي حتى نرى الفريق في مباريات الدوري".

وواصل: "امكانات الفريق بكل تأكيد تسمح له بالمنافسة على لقب الدوري، المقاومات تقول أننا نستطيع المنافسة، ونحن سنلعب أمام مصر للمقاصة، أنا على ثقة من أنا قماشة الفريق تسمح بالمنافسة".

واختتم قائلًا: "خلال أخر موسمين نحن نشعر أننا نقترب من تحقيق البطولة، لعبنا 2 نهائي، ووصلنا لنصف نهائي، وأتمنى أن نحقق البطولة هذا الموسم".