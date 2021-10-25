نتيجة مباراة الانتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي..ديبالا يُنقذ السيدة العجوز

نتيجة مباراة الانتر ويوفنتوس في الدوري الايطالي في قمة الجولة التاسعة، والتي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو، اليوم الاحد 24 أكتوبر 2021.

أحرز الأرجنتيني “باولو ديبالا” هدفا في الدقائق الأخيرة، لينقذ فريقه يوفنتوس من تلقي الخسارة أمام مضيفه إنتر، ليتعادل معه في الوقت القاتل 1 / 1 ، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأوقف الانتر انتفاضة ضيفه يوفنتوس، واستعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإيطالي، بعدما تغلب 1-صفر على فريق (السيدة العجوز).

وبقي إنتر (حامل اللقب)، الذي تلقى خسارة موجعة 1-3 أمام مضيفه لاتسيو في المرحلة الماضية بالدوري الايطالي، في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف نابولي (المتصدر).

في المقابل، ارتفع رصيد يوفنتوس، الذي فاز في مبارياته الأربع السابقة بالمسابقة، عند 15 نقطة، في المركز السادس، ليبتعد خطوة أخرى في سباق المنافسة على صدارة الكالتشيو.

وبادر النجم البوسني إيدين دزيكو بالتسجيل لإنتر في الدقيقة 17، لكن ديبالا منح نقطة التعادل ليوفنتوس، بتسجيله هدفا لمصلحة الضيوف في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وجاءت المباراة في بدايتها متوسطة المستوى وسط أفضلية نسبية لإنتر الذي نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه البوسني إيدين جيركو في الدقيقة 17، بعد أن تابع كرة مرتدة من عارضة مرمى يوفنتوس، كان قد سددها التركي هاكان تشالهان أوغلو.

ورغم تخلفه بالنتيجة، لم يُظهر يوفنتوس أي ردة فعل حقيقية وسط غياب تام للفعالية الهجومية وقدرة إنتر على الاستحواذ على الكرة وصناعة الفرص من كرات مرتدة كاد إيفان بيريسيتش أن يُضيف هدفا ثانيا من إحداها لولا تسرعه في مواجهة تشيزني.

حال يوفنتوس تحسن كثيرا في الثلث الأخير من عمر اللقاء، بعد ما قام المدرب ماسيمليانو أليغري في إجراء عدة تغييرات والدفع بكل من فيدريكو كييزا المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا العائد من الإصابة.

تبديلات أليجري الهجومية أتت بثمارها بعد العديد من المحاولات على مرمى سمير هاندانوفيتش، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ترجمها ديبالا إلى هدف عدل به الكفة ليوفنتوس في الدقيقة 89.

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