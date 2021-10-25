جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة العاشرة «الصدارة باسكية»

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الاسباني «اللا ليجا» بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 24-10-2021، في الجولة العاشرة.

أقيمت اليوم 4 مباريات في اليوم الثالث من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري الاسباني 2021/2022، تمكنت 3 أندية من تحقيق الانتصار، وسيطر التعادل على مباراة واحدة، وتم تسجيل 20 هدفًا.

وحافظ ريال سوسيداد على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني على الرغم من تعادله مع اتلتيكو مدريد بنتيجة (2-2) على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

كما بقي اشبيلية في المركز الثالث بعد فوزه على ليفانتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليرتقي الفريق الأندلسي إلى المركز الثالث على مستفيدًا من تعادل الأتلتي.

وتقدم ريال بيتيس إلى المركز الخامس متساويًا مع اتلتيكو مدريد في النقاط، بعدما فاز على رايو فاليكانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ستاد بينتو فيامارين.

واستقر ريال مدريد في المركز الثاني خلف ريال سوسيداد بفارق نقطة واحدة، رغم فوزه على برشلونة في مباراة الكلاسيكو اليوم على ملعب الكامب نو بنتيجة (2-1).

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يمتلك مباراة مؤجلة كما هو الحال بالنسبة لأندية، اشبيلية، اتلتيكو مدريد، برشلونة، أثلتيك بلباو، فياريال، غرناطة، ديبورتيفو ألافيس.

وتختم مباريات الجولة العاشرة غدًا الاثنين 25 أكتوبر 2021، باستضافة خيتافي لنظيره سيلتا فيغو على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة العاشرة

1- ريال سوسيداد – 21 نقطة – لعب 10.

2- ريال مدريد – 20 نقطة – لعب 9.

3- اشبيلية – 20 نقطة – لعب 9.

4- اتلتيكو مدريد – 18 نقطة – لعب 9.

5- ريال بيتيس – 18 نقطة – لعب 10.

6- اوساسونا – 18 نقطة – لعب 10.

7- رايو فاليكانو – 16 نقطة – لعب 10.

8- أثلتيك بلباو – 16 نقطة – لعب 9.

9- برشلونة – 15 نقطة – لعب 9.

10- فالنسيا – 13 نقطة – لعب 10.

11- اسبانيول – 13 نقطة – لعب 10.

12- ريال مايوركا – 12 نقطة – لعب 10.

13- فياريال – 11 نقطة – لعب 9.

14- إلتشي – 10 نقاط – لعب 10.

15- سيلتا فيغو – 7 نقاط – لعب 9.

16- غرناطة – 7 نقاط – لعب 9.

17- قادش – 7 نقاط – لعب 10.

18- ديبورتيفو ألافيس – 6 نقاط

19- ليفانتي – 5 نقاط – لعب 10.

20- خيتافي – نقطتين – لعب 9.