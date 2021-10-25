تعرف على جميع الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022/2021

تعرف على جميع الفرق المتأهلة إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا موسم 2022/2021، بعد نتائج مباريات اليوم الاحد في ختام إياب دور ال32 الإقصائي.

وقطع نادي الزمالك المصري – وصيف نسخة 2020 – أول بطاقة إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا هذا الموسم بفضل الفوز العريض الذي حققه يوم الجمعة الماضية على فريق توسكر الكيني بخمسة أهداف دون رد.

ولحق الاهلي بمواطنه الأبيض بعدما أمطر شباك فريق الحرس الوطني النيجري بستة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب مساء يوم السبت.

وبنتيجة مماثلة استطاع الوداد البيضاوي المغربي هزيمة هارتس الغاني بستة أهداف مقابل هدف، علمًا بأن لقاء الذهاب الذي استضافته مدينة مراكش المغربية بهدف دون رد لصالح هارتس.

وكان الرجاء قد ترشح بعدما كرر فوزه على فريق أويلرز بنفس نتيجة مباراة الذهاب (2/صفر)، ليتجنب الصدمة التي تعرض لها الموسم الماضي حين ودع على يد نادي تونغيث السنغالي في الدور التأهيلي.

وتأهل الترجي التونسي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه الاتحاد الليبي يوم الأحد في لقاء الإياب الذي استضافه ملعب رادس.

واستفاد الترجي من تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب، الذي جرى بمدينة بنغازي الليبي الأسبوع الماضي، ليواصل مسيرته في البطولة التي توج بها 4 مرات، ويحافظ على مقعده بدور المجموعات للنسخة السادسة على التوالي.

وصعد وفاق سطيف الجزائري لدور المجموعات أيضا، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه نواذيبو الموريتاني، ليعوض خسارته 1 / 3 في لقاء الذهاب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وجاء هدفا المباراة عن طريق عبدالرحيم دغموم وخليل درفلو في الدقيقتين 44 و85 على الترتيب، ليستفيد الفريق الجزائري، الذي أحرز كأس البطولة عامي 1988 و2014، من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفقا للائحة المسابقة.

ولم يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لشباب بلوزداد، الممثل الثاني للكرة الجزائرية، الذي انتزع بطاقة العبور للدور المقبل، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري.

خروج سيمبا ومازيمبي أبرز المفاجآت..والهلال يلحق بكبار القارة السمراء

لحق الهلال السوداني بركب المتأهلين لمرحلة المجموعات للمرة الثالثة على التوالي، عقب تغلبه 1 / صفر على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، ليفوز 2 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعدما تعادل 1 / 1 ذهابا مع الفريق النيجيري.

وجاء هدف الفريق السوداني، الذي بلغ نهائي المسابقة عامي 1987 و1992، عن طريق ياسر مزمل في الدقيقة الرابعة.

وحجز حوريا كوناكري الغيني مقعده بنفس الدور للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب 2 / 1 على ضيفه الملعب المالي، ليكرر تفوقه على منافسه، الذي فاز عليه 1 / صفر في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة المالية باماكو.

وبلغ ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الدور ذاته في البطولة التي أحرز لقبها عام 2016، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه مانيما أنيون من الكونغو الديمقراطية، مستفيدا من تعادله الإيجابي 2 / 2 في مباراة الذهاب التي جرت بالكونغو الديمقراطية.

وفجر جوانينج جالاكسي البوتسواني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تأهل لدور المجموعات للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه سيمبا التنزاني في وقت سابق اليوم.

وتمكن جالاكسي من تعويض خسارته صفر / 2 أمام منافسه في لقاء الذهاب، ليحجز بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

ولم يكن خروج سيمبا المفاجأة الوحيدة في نسخة هذا العام من دوري الابطال، فقد شهدت مباريات يوم السبت خروج مازيمبي الكونجولي على يد فريق المدرب بيني ماكارثي الجنوب أفريقي «أمازولو».

تعرف على جميع الفرق المتاهلة إلى مجموعات دوري ابطال افريقيا (دور ال16)