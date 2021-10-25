اهداف مباراة اليوم بين الوداد وهارتس في دوري ابطال افريقيا «سداسية حمراء»

شاهد فيديو اهداف مباراة الوداد المغربي وهارتس أوف أووك الغاني في الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 24-10-2021.

اكتسح الوداد ضيفه هارتس أوف أووك بسداسية مقابل هدف واحد على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، ليتأهل عن جدارة واستحقاق إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022، بعد الخسارة في الذهاب بهدفٍ دون رد.

وافتتح الوداد التسجيل مبكرًا عبر المهاجم الدولي التنزاني سايمون مسوفا وبالتحديد في الدقيقة الخامسة، بعدما قابل عرضية جاءت من الجهة اليمنى برأسية قوية استقرت داخل الشباك.

وبعدها بثلاث دقائق فقط أضاف لاعب الوسط المغربي أيمن الحسوني الهدف الثاني للوداد من ضربة حرة مباشرة نفذها بذكاء بتسديدة مباغة للحارس من تحت حائط الصد.

وكان الوداد قريب للغاية من هز الشباك في مناسبتين، الأولى حين انفرد يحيى عطية الله بالمرمى من الجهة اليسرى في الدقيقة (11) ومرر كرة باتجاه مسوفا ولكن المدافع أبعدها، والثانية في الدقيقة (13) برأسية مرت بجوار القائم.

وتمكن المدافع المغربي أشرف داري من إدراك الهدف الثالث في الدقيقة (20)، حينما ارتقى فوق الجميع وقابل كرة عرضية جاءت من الركنية وضربها رأسية قوية في الشباك الغانية.

وأهدر سايمون مسوفا فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة (34)، بعدما سدد كرة سهلة وضعيفة تصدى لها الحارس بسهولة.

وتحصل النجم الليبي مؤيد اللافي على ضربة جزاء، أنبرى لها يحيى جبران بنجاح في (38)، مسجلًا الهداف الرابع لفريق الوداد، وقبل نهاية الشوط الأول بثوان قليلة أضاع الحسوني فرصة ذهبية لإضافة الخامس من انفراد صريح بالمرمى.

حفلة الوداد مستمرة

ونجح المغربي أيوب العملود فيما عجز عنه الحسوني، وهز شباك هارتس للمرة الخامسة في الدقيقة (49)، بعد أن انفرد بالمرمى من الجهة اليمنى وسدد كرة على يمين الحارس.

وأحرز مسوفا الهدف الشخصي الثاني والسادس للوداد في الدقيقة (60)، من انفراد جديد بعد تمريرة بالخطأ من مدافع هارتس، تقدم بها التنزاني وأطلق تصويبة أرضية مرت من الحارس وتهادت داخل مرماه.

وخطف هارتس هدفًا شرفيًا في الدقيقة (85)، بعدما روض اللاعب رزاق تمريرة بينية في ظهر دفاعات الوداد وسددها بسهولة في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الفريق المغربي (6-1) ويتأهل إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا للمرة السابعة على التوالي.

كما عادل الوداد أكبر انتصاراته عبر التاريخ قاريًا بنتيجة (6-1)، ولولا الهدف الذي سجله هارتس اليوم، لكان حقق الانتصار الأكبر عبر تاريخه القاري.

في المقابل، سيتحول نادي هارتس أوف أووك الغاني لخوض منافسات دور الـ32 المكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اهداف مباراة اليوم بين الوداد وهارتس في دوري ابطال افريقيا