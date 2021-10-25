بالفيديو | حارس الاتحاد الليبي يزور حمدو الهوني في المستشفى بعد جريمة رادس!

معاذ اللافي يزور حمدو الهوني في المستشفى

اعتذر حارس مرمى نادي الاتحاد الليبي «معاذ اللافي» على الفعلة الحمقاء التي ارتكبها في حق مواطنه ونجم هجوم الترجي التونسي «حمدو الهوني» خلال مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا مساء اليوم الأحد 24 أكتوبر.

وطُرد حارس الاتحاد الليبي بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخل وحشي بالقدم على رأس حمدو الهوني تحت أنظار الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين الذي أشهر البطاقة على الفور.

وكاد تدخل معاذ اللافي يتسبب في كارثة حقيقية على ملعب رادس بكسر في عنق أو فك حمدو الهوني الذي سقط مغشيًا عليه جراء هذه الضربة المتوحشة.

وانفرد الهوني بمرمى الاتحاد الليبي في الدقيقة 74 بعد تلقيه تمريرة طولية ضربت مصيدة التسلل في عمق الدفاع، إلا أنه فوجيء بالحارس معاذ اللافي المتقدم من مرماه قبل أن يمد ساقه بشكل مفاجيء ليضربه على خط ال18 في الرقبة ليتسبب في نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من ارتجاج في المخ.

وعقب انتهاء اللقاء، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وليبيا لزيارة الحارس معاذ اللافي لحمدو الهوني في المستشفي لتوجيه الاعتذار على الجريمة التي ارتكبها.

وانتهت المباراة بفوز الترجي بهدف دون رد سجله نسيم بن خليفة بعد كرة عرضية في الدقيقة 64.

شاهد لقطة تدخل حارس الاتحاد الليبي على الهوني