اهداف مباراة اليوم بين وفاق سطيف ونواذيبو في دوري ابطال افريقيا «ريمونتادا لنسور الهضاب»

اهداف مباراة اليوم بين وفاق سطيف ونواذيبو في دوري ابطال افريقيا «دغموم يتكفل بالمهمة»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين وفاق سطيف الجزائري ونواذيبو الموريتاني في الدور الثاني ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات الأحد 24-10-2021.

انتزع وفاق سطيف بطاقة التأهل إلى دور مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022 من نادي نواذيبو، بريمونتادا رائعة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب 8 ماي 1945، بعد خسارته في الذهاب بنتيجة (3-1).

وخطف النجم عبد الرحيم دغموم هدف التقدم الأول لنادي وفاق سطيف قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، بعدما استقبل كرة عائدة من الدفاع داخل المنطقة وسددها على الطائر في الزاوية البعيدة بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني فرض دغموم نفسه نجمًا للمباراة بصناعة الهدف الثاني في الدقيقة (85)، حين أقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ومرر كرة إلى خليل درفلو الذي سددها مباشرة باتجاه المرمى لتسكن الشباك.

وصدم نادي نواذيبو فريق وفاق سطيف بهدف تقليص الفارق في الدقيقة (88)، وبالتالي التأهل إلى الدور الثالث، ولكنه أُلغي بداعي التسلل على مهاجم الفريق الموريتاني، لتنتهي المباراة بفوز اولاد الكحلة والبيضاء بهدفين نظيفين.

وسيستعد وفاق سطيف للمشاركة في دور الجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا لأول مرة منذ نسخة 2018، التي نجح فيها بالوصول إلى نصف النهائي قبل أن يودع المسابقة على يد الاهلي المصري.

على الجهة المقابلة، سيتحول نادي نواذيبو لخوض منافسات دور الـ32 المكرر ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

اهداف مباراة اليوم بين وفاق سطيف ونواذيبو في دوري ابطال افريقيا