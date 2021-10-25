ملخص واهداف مباراة الترجي والاتحاد الليبي في اياب تأهيلي دوري ابطال افريقيا

شاهد ملخص مباراة الترجي التونسي والاتحاد الليبي في اياب تأهيلي دوري ابطال افريقيا، التي أقيمت بعد عصر اليوم الأحد على الملعب الأولمبي برادس، وانتهت بفوز صعب لأصحاب الضيافة بهدف دون رد.

واكتفى الترجي التونسي بالتعادل من دون أهداف في مباراة الذهاب التي جرت بمدينة بنغازي الليبية الأسبوع الماضي، ليترشح بفضل الهدف الذي سجله في الإياب إلى مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2022/2021.

ويدين الفريق التونسي الفائز بدوري ابطال افريقيا 4 مرات سابقة، بالفضل إلى لاعبه الخبير «نسيم بن خليفة» الذي أحرز هدف الفوز في مباراة اليوم عند الدقيقة 64 من متابعة لركنية نفذت عرضية لتمر من الجميع قبل أن تصل إليه ليضعها بثقة داخل الشباك على يمين حارس الفريق الليبي معاذ اللافي الذي ارتكب هفوة قاتلة في الدقيقة 74 كلفته البطاقة الحمراء.

وطُرد حارس الاتحاد الليبي معاذ اللافي بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخل وحشي بالقدم على رأس مواطنه «حمدو الهوني» تحت أنظار الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين الذي أشهر البطاقة على الفور.

وكان حمدو الهوني في طريقه لتسجيل هدف تأكيد الفوز بعد انفراده بفضل تمريرة طولية ضربت مصيدة التسلل في عمق دفاع الاتحاد الليبي، إلا أنه فوجيء بالحارس معاذ اللافي الذي مد ساقه ليضربه في وجهه ضربة عنيفة أفقدته الوعي، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من ارتجاج في المخ.

وتجنب الترجي مفاجأت الدور التأهيلي التي شهدت صعود فريق جوانينج جالاكسي البوتسواني إلى دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه سيمبا التنزاني في وقت سابق اليوم الأحد.

شاهد ملخص واهداف مباراة الترجي والاتحاد الليبي